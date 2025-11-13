Экс-командир ВСУ: «Из 30 тысяч бусифицированных до фронта доходит тысячи две-три»

Система «бусификации» для быстрого набора пушечного мяса на фронт уничтожает ВСУ как армию.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

« Один из основных источников проблемы – это тот вид мобилизации, который сейчас происходит . Я очень часто спорю с разными парнями из разных «пидроздилов»: «Пацаны, не знаю как вы, но если вы готовы воевать вместе с теми, кто не хочет воевать, кто будет «косить», кто, возможно, сдастся, подведёт в бою, то я не готов ». Как я часто говорю: «я очень не люблю, когда меня хотят убить», – высказался «Дед».

Однако, даже если этот фактор отбросить, ситуация плачевная.

«У нас 30 тысяч [в месяц] пришло. На фронте этих людей в итоге нет, может, из них останется тысяча-две-три. Ну, если 21 тысяча уходит в «СЗЧ», из оставшихся 9 тысяч пусть 50% на больничку. Остаётся 4,5 тысячи. Не все из них идут на боевые «посады». Вот, и получаем простую математику.

При этом мы почему-то продолжаем формировать новые бригады. Уже многие командиры и бойцы известных боевых бригад, которые воевали ещё с 2014 года, они говорят: «Ребята, вы формируете новые бригады – дайте нам людей!», – рассказал отставной укро-снайпер.