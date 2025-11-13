Экс-командир ВСУ: «Из 30 тысяч бусифицированных до фронта доходит тысячи две-три»

Вадим Москаленко.  
13.11.2025 19:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 310
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Система «бусификации» для быстрого набора пушечного мяса на фронт уничтожает ВСУ как армию.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Система «бусификации» для быстрого набора пушечного мяса на фронт уничтожает ВСУ как армию. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Один из основных источников проблемы – это тот вид мобилизации, который сейчас происходит. Я очень часто спорю с разными парнями из разных «пидроздилов»: «Пацаны, не знаю как вы, но если вы готовы воевать вместе с теми, кто не хочет воевать, кто будет «косить», кто, возможно, сдастся, подведёт в бою, то я не готов». Как я часто говорю: «я очень не люблю, когда меня хотят убить»,  – высказался «Дед».

Однако, даже если этот фактор отбросить, ситуация плачевная.

«У нас 30 тысяч [в месяц] пришло. На фронте этих людей в итоге нет, может, из них останется тысяча-две-три. Ну, если 21 тысяча уходит в «СЗЧ», из оставшихся 9 тысяч пусть 50%  на больничку. Остаётся 4,5 тысячи. Не все из них идут на боевые «посады». Вот, и получаем простую математику.

При этом мы почему-то продолжаем формировать новые бригады. Уже многие командиры и бойцы известных боевых бригад, которые воевали ещё с 2014 года, они говорят: «Ребята, вы формируете новые бригады – дайте нам людей!», – рассказал отставной укро-снайпер.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить