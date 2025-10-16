Дым на десятки километров: российский удар останавливает украинскую газодобычу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия продолжает в круглосуточном режиме выносить украинскую энергетику.

По данным Воздушных сил ВСУ, только со вчерашнего вечера по по украинским тылам запустили 320 дронов и 37 ракет как воздушного, так и наземного базирования воздушного и наземного базирования.

Враг признает «прямые попадания 14 ракет и 37 ударных БпЛА на 14 локациях».

Основные прилеты пришлись по Полтавской и Харьковской областям.

«Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нафтогаз дронами и ракетами. В результате атаки работа объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена», – сообщает компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову.

Мониторинговый канал «Изнанка» уточняет по Харьковщине.

«После ночного удара в Харьковской области ситуация примерно такая же, как и в Полтавской. На месте прилётов мощнейший пожар, дым тянется на десятки километров», – пишет паблик.

Признает серьезный ущерб и «Нафтогаз».

«Россия в шестой раз с начала октября массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины. Этой ночью враг снова совершил масштабную комбинированную атаку на объекты Группы Нафтогаз. Десятки ракет (в том числе баллистических) и сотни дронов-«шахедов» ударили по гражданским объектам, которые снабжают украинцев газом и теплом. К сожалению, есть пострадавшие — четверо наших коллег получили ранения. Есть разрушение сразу в нескольких областях, часть критических объектов временно остановлена. Такие удары оказывают непосредственное влияние на объемы собственной добычи газа, которые компания вынуждена частично компенсировать за счет импорта», – говорится в сообщении.

Кроме того, оператор Укрэнерго объявил, что введены экстренные отключения света в Киевской и Днепропетровской областях.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что за сегодняшние удары украинцы должны благодарить свою власть.