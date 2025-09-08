Движение BLM оказалось моральной пустышкой сразу после смены власти в США – британский отставник

Анатолий Лапин.  
08.09.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 6
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Украина


Распиаренное предыдущей администрацией США и либералами по всему миру движение Black Lives Matter оказалось пустышкой и сдулось, как только в Белом доме поменялась администрация.

Об этом на конференции, организованной британской НПО «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (RUSI), которая признана нежелательной организацией в России, заявил отставной британский десантник Дэвид Митчелл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Распиаренное предыдущей администрацией США и либералами по всему миру движение Black Lives Matter оказалось...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Движение Black Lives Matter, было на пике популярности, это была постоянная тема для обсуждения, это было частью всех маркетинговых материалов, это всегда преподносилось как главный приоритет для компании.

Но оглядываясь назад, я понимаю, что это всегда преподносилось как моральный долг. Это преподносилось как, знаете, правильный с моральной точки зрения поступок, чтобы достичь большего гендерного или расового равенства», – отметил он.

«И, по сути, не прилагалось никаких усилий, чтобы объяснить, почему это важно с точки зрения операционной эффективности. И что меня поразило, так это то, что с приходом новой американской администрации крупные фирмы по всему миру отказались от своих инициатив по разнообразию.

Как только убрали моральную составляющую, интерес к этому пропал. И это можно увидеть повсюду, и это было довольно хорошо задокументировано в СМИ», – заявил Митчелл.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить