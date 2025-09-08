Движение BLM оказалось моральной пустышкой сразу после смены власти в США – британский отставник
Распиаренное предыдущей администрацией США и либералами по всему миру движение Black Lives Matter оказалось пустышкой и сдулось, как только в Белом доме поменялась администрация.
Об этом на конференции, организованной британской НПО «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (RUSI), которая признана нежелательной организацией в России, заявил отставной британский десантник Дэвид Митчелл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Движение Black Lives Matter, было на пике популярности, это была постоянная тема для обсуждения, это было частью всех маркетинговых материалов, это всегда преподносилось как главный приоритет для компании.
Но оглядываясь назад, я понимаю, что это всегда преподносилось как моральный долг. Это преподносилось как, знаете, правильный с моральной точки зрения поступок, чтобы достичь большего гендерного или расового равенства», – отметил он.
«И, по сути, не прилагалось никаких усилий, чтобы объяснить, почему это важно с точки зрения операционной эффективности. И что меня поразило, так это то, что с приходом новой американской администрации крупные фирмы по всему миру отказались от своих инициатив по разнообразию.
Как только убрали моральную составляющую, интерес к этому пропал. И это можно увидеть повсюду, и это было довольно хорошо задокументировано в СМИ», – заявил Митчелл.
