Дурь об «украинской витрине» для Крыма выбивают из Херсона КАБами

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 09:27
  (Мск) , Киев
Российская армия резко идентифицировала удары по позициям ВСУ в захваченном противником Херсоне.

Об этом на форуме экспертов «Крымской платформы» заявил первый зам украинского гауляйтера Херсонской области Михаил Линецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В сравнении с 2024 годом, мы можем наблюдать общее увеличение численности обстрелов в более чем три раза. Враг увеличил интенсивность атак с помощью БПЛА. Также увеличилось количество применения КАБов, которые разрушают целые кварталы», – сказал он.

Чиновник упомянул несбывшуюся мечту о Херсоне как «украинской витрине» для российского Крыма.

«У Херсона были шансы быть лидером, и стать настоящей витриной для временно оккупированного Крыма после 2014 года. Но полномасштабная агрессия, оккупация нашего города в первые дни, отбросила нас на много лет назад.

До полномасштабной агрессии в общине Херсона проживало около 320 тысяч населения. А по состоянию на 1 октября 2025 года – около 77 тысяч человек, в самом Херсоне – 64 тысячи. И нужно понимать, что две трети этих людей возраста 60+, которые нуждаются в особом внимании и помощи», – жаловался Линецкий.

