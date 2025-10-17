«До СВО я думал, что у нас и лазеры есть» – Живов засомневался в нашей готовности к вторжению НАТО

Максим Столяров.  
17.10.2025 17:19
  (Мск) , Москва
НАТО во главе с США воевать против России будут совсем не так, как воюет Украина.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный публицист, бывший доброволец подразделения «Эспаньола» Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На днях были заявления должностными лицами войск НАТО, что вы не думайте, что мы будем с вами воевать так же, как Украина. Я бы к этим словам прислушался и насторожился. Они уже говорят постоянно про Севастополь, про Калининград, про Балтику, поэтому надо бы открыть военные доктрины США и НАТО, посмотреть, как они собираются воевать, как ни странно, у них это открытые вещи.

Концепция обезоруживающего неядерного удара. Мощнейший налёт, который произойдёт за одну ночь по всем инфраструктурным узлам – газ, нефть, электричество, связь, склады, пункты управления. Одновременно ментальные диверсии и теракты – при помощи одноразовых террористов убиваются лидеры общественного мнения, ключевые политики, офицеры. И всё это единовременно.

В XX веке этим было бы сложно управлять, но сейчас есть системы цифрового управления с ИИ, которые позволяют анализировать огромные объёмы данных и единовременно следить за выполнением очень большого количества процессов. И это тоже часть военной американской доктрины…», – отметил он.

«Сейчас благодаря спутнику и т.д. каждый боец знает, где он относительно армии, и армия знает, где каждый боец, что позволяет максимально дробить ресурсы и проходить сквозь неплотную оборону, что нам неоднократно за СВО противник показывал с разной долей успешности.

И были провалы, когда у них интернет спутниковый отключался, они просто останавливались и не знали, что дальше делать», – рассказал Живов.

«Я слышал, что в случае, если они на нас серьёзно и массово попрут, то у нас, дескать, есть технологии, чтобы их ослепить, оглушить и отключить разом от всего. Но до начала СВО я думал, что у нас и лазеры есть», – добавил публицист.

