Даже насильственная мобилизация уже не помогает пополнять ВСУ, потому что до фронта доезжает только каждый пятый.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента и бывший подельник Владимира Зеленского, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество дезертирств перевалило за 250 тысяч. И это только официальные показатели. И это результат работы власти. Люди видят, какое отношение к ребятам в ВСУ, на фронте.

Бусификация – это уже не нарратив русских каналов, можете просто пойти на улицу спросить у людей, и они вам скажут, что по этому поводу думают. Всё это снимается, публикуется в телеграм-каналах, все смотрят, а россияне это тоже используют как ипсо. Но они это не снимают на Мосфильме, они это видят на наших улицах», – сказал Разумков.

«Сегодня «бусифицируют», а до фронта доезжает 20 процентов, потому что все остальные куда-то разошлись, назову это очень мягко, а на это потратили государственные средства», – возмущался укро-депутат.

