Десятки миллионов ежегодно. Алла Пугачева продолжает навариваться на России
Сбежавшая из России Алла Пугачева продолжает получать значительные доходы со своей бывшей Родины, которую предала артистка.
Об этом говорится в эфире сюжета НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«С Россией ее связывают только деньги – около 28 миллионов рублей ежегодно. Эти средства она получает за свои старые хиты.
Певица написала более 40 текстов и 146 музыкальных произведений. Как минимум для 22 песен она создала и музыку, и слова. Когда кто-то исполняет ее хиты на концертах, часть дохода идет в Российское авторское общество, а оттуда деньги переводят самой Пугачевой.
Получается, что все эти годы после бегства из страны в поисках комфортной жизни и нелестных отзывов о родине Пугачева никогда не переставала зарабатывать на россиянах», – говорится в сюжете.
Кроме того, бывшая певица продолжает получить и российскую пенсию – порядка 67 тыс. рублей в месяц.
Такая ситуация возмущает продюсера Олега Забугорского:
«Баснословные цифры, которые появляются в глазах простых людей, это совершенно несправедливо. Она не просто поливает Родину, она весь наш народ. У людей таких доходов никогда не было».
