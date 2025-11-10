Сбежавшая из России Алла Пугачева продолжает получать значительные доходы со своей бывшей Родины, которую предала артистка.

Об этом говорится в эфире сюжета НТВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С Россией ее связывают только деньги – около 28 миллионов рублей ежегодно. Эти средства она получает за свои старые хиты.

Певица написала более 40 текстов и 146 музыкальных произведений. Как минимум для 22 песен она создала и музыку, и слова. Когда кто-то исполняет ее хиты на концертах, часть дохода идет в Российское авторское общество, а оттуда деньги переводят самой Пугачевой.

Получается, что все эти годы после бегства из страны в поисках комфортной жизни и нелестных отзывов о родине Пугачева никогда не переставала зарабатывать на россиянах», – говорится в сюжете.