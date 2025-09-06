Депутат Верховной рады: В рядах ВСУ ширятся настроения – «Почему я должен умереть, а Зе-верхушка обогащается?»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все чаще на фронте украинские солдаты задаются вопрос, почему они должны воевать и рисковать жизнью в то время, как правящая верхушка в тылу обогащается.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого завила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик подчеркнула, что насильно мобилизованный с улицы человек морально не готов воевать и зачастую бежит из армии.

«Но он вам не будет воином. У нас нет мотивации. Продавать историю о том, что мы воюем за свою Родину? Кто-то ещё на этом держится, да. Но в большинстве, когда люди видят, что происходит на гражданке, они говорят: «Подождите, я воюю за Родину. А они там сидят и все развлекаются, воруют, наживаются на крови и так далее. Почему так должно быть? Почему я должен умереть, а кто-то обогатится?» – говорит депутат.

По ее словам, такие настроения свидетельствуют о расслоении общества.