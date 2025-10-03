Депутат из Николаева рассказал, как Новинский помог проекту «АнтиРоссия»
России нужно было самой участвовать в политике Украины, а не действовать опосредованно через «регионалов» – «продавцов» псевдо-пророссийской повестки.
Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Был у нас такой условно пророссийский олигарх Вадим Новинский, он сейчас в Австрии. Ситуация следующая. Выигрывает выборы от Партии регионов ещё в Крыму, становится депутатом, и в Николаеве берёт под контроль Черноморский судостроительный завод, самый большой завод, который делал авианосцы, банкротит этот завод, разделяет на части, распродаёт, людей выгоняет, естественно, никаких заказов нет.
И люди в шоке. Они же думали – сейчас придёт человек пророссийский, он будет за нас. А он им вместо работы привозит Благодатный огонь – смотрите, какой я православный, вот вам огонь…
Вроде дело благое, богоугодное, а людей на улицу повыбрасывал. И сидит такой человек, который голосовал за Россию, и когда он видит действия такого человека, он по нерассудительности может спроецировать и подумать – а зачем нам такие товарищи?» – рассказывал Невенчанный.
Этим пользовались ставленники Запада.
«Красной чертой проходило: «все наши беды идут от России». Не исключаю, что если бы Россия привлекалась непосредственно, а не опосредованно через людей, которые обогатились на продаже пророссийской повестки. …Получалось так, что эти люди были несоизмеримо богаче, но дальше от народа, нежели те самые прозападные политики», – заключил Невенчанный.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: