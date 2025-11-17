Депутат Думы: Калининград уничтожит любую из столиц старой Европы – о блокаде лучше не думать
Попытка блокады Калининграда будет расценена как «казус белли». В таком случае не стоит ждать, что область будет «отстреливаться из пистолетов» – в анклаве хватает вооружения, которое может стереть с карты столицы «старой Европы».
Об этом в эфире телеканала RTVI заявил депутат Госдумы, член оборонного комитета Андрей Колесник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Калининградской области наступать можно в любом направлении – не ошибешься. Поэтому, когда они пытаются ее блокировать, они не понимают, что, если они вдруг ее блокируют, это означает «казус белли», война – блокировка субъекта Российской Федерации. Никто в Калининградской области из пистолетов отстреливаться не будет – все у нас там есть.
И потом, они считают, что, если они напали на субъект Российской Федерации, перевес сил НАТО на балтийском театре военных действий, – а уже таковым они его считают, даст им какое-то преимущество.
Но, во-первых, не понимают, что воевать с ними будет не только Калининградская область. Хотя, ее и одной хватит – ни одной столицы «старой» Европы уже не будет, это точно, хватит для этого сил в Калининградской области. Они это знают, кстати», – заявил Колесник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: