Дело идет к оперативному окружению Купянска
В Харьковской области российские подразделения смогли закрепиться на северных окраинах Купянска.
Более того, вчера в сети появилось видео с российскими солдатами в районе Соболевки к западу от Купянска, то есть фактически в тылу украинского гарнизона.
«Последствия боевых действий в районе Купянска. Военнослужащие ВС РФ фиксируют уверенный контроль окрестностей населённого пункта Соболевка. Продвижение ВС РФ 4,5 км западнее Купянска в южном направлении», – пишет тг-канал «Сливочный каприз», выложивший ролик и геолоцировавший кадры.
Кроме того, отмечается, что «штурмовые подразделения ВС РФ закрепились на территории газокомпрессорной станции на северной окраине Купянска и продолжили расширять зону контроля в городе».
При этом осинтер Анатолий Радов, поддерживающий связь с бойцами на местах, пишет, что о продвижении к Соболевке говорить преждевременно.
«По поводу Соболевки без комментариев. Опять ролик для внутреннего пользования (то есть отчёт командованию), как и в Покровске с заводом нашей группы. Если кто-то сверху сливает с определенной задачей – одно дело, если из закрытых групп просто просачивается – другое», – отмечает он.
По его словам, еще продолжается зачистка Московки, которая расположена перед Соболевкой.
«С определенной задачей 1 человек прошёл южнее по посадкам, сняли отчётку для командования, он ушёл. Делать закрас там очень преждевременно», – описывает Радов ситуацию с Соболевкой.
Правда, с украинской стороны утверждают, что русские уже даже не в окрестностях, а в самом селе.
«На Купянском направлении противник малыми группами продолжает атаки в направлении населённых пунктов Мировое и Соболевка с целью удара по логистическим маршрутам Купянска. В Соболевке зафиксирована российская пехота. Также активность противника сохраняется на соседних участках», – сообщает украинский картограф и военкор Олег Петренко.
Пока полная картина здесь, как говорят на фронте, «покрыта туманом войны», но если удастся занять Соболевку, это фактически будет означать оперативное окружение Купянска.
