Даже обслуга Зеленского не понимает, почему зависла делюга Ермака

Игорь Шкапа.  
14.01.2026 15:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 635
 
Прошло уже больше месяц с того, времени как после проведенного обыска НАБУ был уволен глава Зе-офиса Андрей Ермак, но дело против него так и не возбудили.

 


Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на эту странность в эфире видеоблога бежавшего из России либерала-иноагента Евгения Киселева обратил внимание обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, отвечая на вопрос о будущем Ермака.

«Вопрос открытый. Нет даже развития расследования по Ермаку, которое было начато ещё, видимо, в ноябре. Поэтому вопросов пока больше, чем ответов. И эта ситуация становится всё более странной и вызывает сейчас немало критики. То есть, тут либо надо сказать, что нет правовых претензий к Ермаку. «Да, он был зафиксирован в телефонных разговорах, в каких-то связях с Миндичем и так далее, с бывшими министрами, но к нему юридических претензий нет». Либо это надо признать, либо надо как-то объяснять зависание с расследованием», – считает политолог.

По его словам, Ермак находится под Киевом и хранит молчание.

«Может быть, это и правильно, чтобы не создавать какого-то негативного резонанса и не создавать проблем, может быть, даже и для президента, в том числе. С этой точки зрения, считаю, это правильная позиция. Но то, что ситуация вокруг Ермака странная и противоречивая, это действительно так», – признал Фесенко.

