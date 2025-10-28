«Даю сутки на подумать» – харьковский гауляйтер грозит жителям Купянска насильственной эвакуацией

Вадим Москаленко.  
28.10.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 498
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Купянск на пороге освобождения российской армией, поэтому бандеровцы постараются «эвакуировать» как можно больше местных жителей.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Купянск на пороге освобождения российской армией, поэтому бандеровцы постараются «эвакуировать» как можно больше местных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Каждая эвакуация из Купянска – это уже как спецоперация, которая тщательно планируется. Она совершается военными или Нацгвардией, потому что другие подразделения не могут туда проехать.

Всего там находятся 561 человек. Мы стараемся, чтобы от заявки до самой эвакуации проходило не меньше суток.

Поэтому я ещё раз обращаюсь ко всем жителям купянского направления – нужно выезжать», – предупредил гауляйтер.

Напомним, на территории Украины беженцы сталкиваются с гонениями и оказываются брошены государством: миллионы человек не могут получить жильё, работу и финансовую помощь.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить