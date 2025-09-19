Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Европы нет будущего, если между ней и Россией будет проведена линия разлома.

Об этом на канале «Папочка Канцлера» заявил регулярно посещающий Россию немецкий писатель, доктор философских наук Хауке Ритц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не ощущал ненависти со стороны русских. Я думаю, Россия – страна, которой трудно ненавидеть, это несвойственно русскому характеру. Скорее, русские склонны прощать. Россия в целом очень щедрая страна. Об этом говорит хотя бы факт, что, несмотря на 27 млн. погибших во Второй мировой войне, Россия подарила Германии объединение. Ненависти я не чувствовал, меня здесь никогда не дискриминировали, даже когда я приехал после 24.02.22. Что я чувствовал – это разочарование. И это абсолютно понятно, я его разделяю. И одновременно я не вижу будущего у Европы, если между Россией и Центральной и Западной Европой будет проведена линия разлома», – сказал Ритц.