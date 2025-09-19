«Что я чувствовал – это разочарование». Немецкий писатель о посещении России

Максим Столяров.  
19.09.2025 12:46
У Европы нет будущего, если между ней и Россией будет проведена линия разлома.

Об этом на канале «Папочка Канцлера» заявил регулярно посещающий Россию немецкий писатель, доктор философских наук Хауке Ритц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не ощущал ненависти со стороны русских. Я думаю, Россия – страна, которой трудно ненавидеть, это несвойственно русскому характеру. Скорее, русские склонны прощать. Россия в целом очень щедрая страна. Об этом говорит хотя бы факт, что, несмотря на 27 млн. погибших во Второй мировой войне, Россия подарила Германии объединение.

Ненависти я не чувствовал, меня здесь никогда не дискриминировали, даже когда я приехал после 24.02.22. Что я чувствовал – это разочарование. И это абсолютно понятно, я его разделяю. И одновременно я не вижу будущего у Европы, если между Россией и Центральной и Западной Европой будет проведена линия разлома», – сказал Ритц.

«Это превратит в Европу в незначительную часть мира, на её место придут другие центры силы – Китай, Индия, сама Россия, США. Это будет трагедией», – считает немец.

