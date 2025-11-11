В Латвии нет никакой полномасштабной войны, но в отличие от Украины, они преспокойно выселяют русских и русскоязычных.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский журналист-русофоб Константин Андриюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто такие русскоязычные оккупанты? Это орда! Они злые, агрессивные, дикие, бескультурные – и их такими делает русский язык. Те, кто разговаривают по-украински, они приятнее, добрее, милее, воспитаннее. А те, кто говорят на русском, они агрессивные, поскольку их делает такими этот язык. Поэтому вот эти люди – носители русского языка, носители этого русского кода, к сожалению, украинцы – они становятся такими агрессивными под влиянием этого русского языка! И им что-то доносить вежливо и культурно – это практически безнадёжно. Мы это видим на четвёртый год», – вещал бандеровец.

Он призвал обратить внимание на Латвию.

«Там поняли русскую угрозу, угрозу оккупации. И они ещё раньше правильно создали паспорт негражданина. И мы тоже можем к этому спокойно прийти. Тот человек, который не знает историю и говорит, что «бендеровцы – это убийцы», у него промыты мозги кремлёвской пропагандой – за кого он вообще будет голосовать? Если он не знает историю, если упрямо не хочет понимать украинский язык – ты пользуешься всеми благами Украины, но не голосуешь на выборах, вот и всё, никто их не ущемляет», – предлагал нацист.

Однако, оперируя тем же литовским примером, он добавил, что можно было бы и «поущемлять».