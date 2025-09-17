Чичваркин: «Видал я тех натовских инструкторов в бомбоубежищах – сопели вместе на брудершафт»

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Поскольку Россия якобы намерена непременно нападать на Прибалтику, гарантией безопасности для Украины могут быть только до зубов вооружённые натовцы в полной боевой готовности и «очень страшный» флот у Крыма.

Об этом в интервью «GordonUa» заявил объявленный РФ в розыск беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следующие (видимо, «Герберы» – ред.) полетят на Балтию, вот увидите. Попробовали – ага, по щам не дал никто, значит, можно. Дальше поедут танки, дальше поедет что-то с боевой частью», – сокрушался либерал, комментируя инцидент с дронами в небе над Польшей.

Что касается «гарантий» Украине, то здесь иноагент выразил твёрдую уверенность в необходимости ввода натовских войск.

«Несколько хороших боевых частей мультиевропейских – не миротворцев, а развёрнутых боевых частей натовской армии на территории Украины. Вдоль потенциально опасных участков фронта – на Херсонском направлении, на Харьковском. После остановки боевых действий…

Более глубокая интеграция в европейскую жизнь и настоящие боевые части. Пустить натовский флот! Пусть близко к Крыму подъедет что-то большое и очень страшное. Тогда – да», – размечтался нацпредатель.

Ведущий признал, что звучит это малореалистично – и напомнил европейскую риторику от воинственных заявлений о контингенте к снижению градуса до обещания дать инструкторов.

«Да. А инструкторов мы видели. Симпатичные. В бомбоубежищах. Сопели вместе, на брудершафт», – согласился иноагент.

