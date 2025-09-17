Чичваркин: «Видал я тех натовских инструкторов в бомбоубежищах – сопели вместе на брудершафт»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поскольку Россия якобы намерена непременно нападать на Прибалтику, гарантией безопасности для Украины могут быть только до зубов вооружённые натовцы в полной боевой готовности и «очень страшный» флот у Крыма.

Об этом в интервью «GordonUa» заявил объявленный РФ в розыск беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Следующие (видимо, «Герберы» – ред.) полетят на Балтию, вот увидите. Попробовали – ага, по щам не дал никто, значит, можно. Дальше поедут танки, дальше поедет что-то с боевой частью», – сокрушался либерал, комментируя инцидент с дронами в небе над Польшей.

Что касается «гарантий» Украине, то здесь иноагент выразил твёрдую уверенность в необходимости ввода натовских войск.

«Несколько хороших боевых частей мультиевропейских – не миротворцев, а развёрнутых боевых частей натовской армии на территории Украины. Вдоль потенциально опасных участков фронта – на Херсонском направлении, на Харьковском. После остановки боевых действий… Более глубокая интеграция в европейскую жизнь и настоящие боевые части. Пустить натовский флот! Пусть близко к Крыму подъедет что-то большое и очень страшное. Тогда – да», – размечтался нацпредатель.

Ведущий признал, что звучит это малореалистично – и напомнил европейскую риторику от воинственных заявлений о контингенте к снижению градуса до обещания дать инструкторов.