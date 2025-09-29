«Черный лебедь» летит на Украину, последствия будут плачевными, – прогноз из Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия лишает Украину важнейших логистических узлов, создавая угрозу для обеспечения группировок ВСУ как на южных, так и на восточных участках фронта.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.