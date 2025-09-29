«Черный лебедь» летит на Украину, последствия будут плачевными, – прогноз из Киева
Россия лишает Украину важнейших логистических узлов, создавая угрозу для обеспечения группировок ВСУ как на южных, так и на восточных участках фронта.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Должны быть предпосылки для кардинального изменения ситуации для Украины в лучшую сторону. Давайте смотреть, есть ли они? Если бы Украина владела инициативой на фронте, если бы фронт двигался с запада на восток, а не с востока на запад, тогда об этом могла идти речь.
А пока уже идут бои за окраины Купянска, то есть центр мы уже потеряли, а это – важнейший логистический железнодорожный транспортный узел.
Учитывая то, что российская армия очень прочно привязана к железнодорожной логистике, совершенно понятно, что дальше будут проблемы под Лиманом, а следом и для Славянско-Краматорской агломерации.
В Днепропетровской области, судя по тому, что там потеряно уже 14-16 населённых пунктов, создаётся угроза для Павлограда и для Синельниково – это тоже два важнейших логистических узла. Синельниково — это ворота на юг, а Павлоград — это логистика для нашей группировки, которые находятся в остатках Донецкой области. Поэтому «черный лебедь» скорее может прилететь к нам, и последствия могут для фронта оказаться весьма и весьма плачевными», – заявил Золотарев.
