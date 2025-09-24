Целясь на Приднестровье, натовцы готовятся вступить в битву за Одессу и Николаев – Живов

Информация СВР РФ о том, что в Одессу прибыла первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании, свидетельствует о том, что Европа готовится к эскалации и начинает занимать ключевые для себя позиции.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил работающий с подразделением «Эспаньола» волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С учётом текущей геополитической конструкции, мы не можем взять и перебросить в Молдавию какую-то усиленную группировку, которая займёт позиции в Приднестровье. Это только в рамках форс-мажора может произойти, когда мы будем вынуждены действовать на своё усмотрение, не оглядываясь на международное право.

Но если с Придрестровьем что-то случится, это мощнейший удар по нашему имиджу, захват огромного склада с вооружениями, потенциальное пленение военнослужащих и уничтожение потенциального плацдарма для наших войск [для наступления на Одессу].

Плюс, Украина и Молдавия собираются сделать некое единое военное пространство против России. Потому что уже находили покойников из состава молдавских ВС, уничтоженных в зоне СВО. Второе, в самой Молдавии уже фотографируют представителей ВС Франции, они уже там находятся», – сказал Живов.

В связи с этой ситуацией, он указал на важную деталь.

«Одесса и Николаев являются ключевыми точками конфликта на Украине. Их переход под российскую юрисдикцию, во-первых, закрывает огромный исторический гештальт, поскольку Одесса и Николаев по-прежнему во многом пророссийские города, населённые русскими людьми.

Во-вторых, лишить Украину доступа к морю, возможности импортировать оружие и экспортировать свои ресурсы по морю. Я так полагаю, что в Европе сейчас уже принято решение постепенно переходить к эскалации, не оглядываясь на позицию России, – и занимать позиции в тех регионах, которые они для себя считают ключевыми», – объяснил волонтёр.

