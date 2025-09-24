Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Информация СВР РФ о том, что в Одессу прибыла первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании, свидетельствует о том, что Европа готовится к эскалации и начинает занимать ключевые для себя позиции.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил работающий с подразделением «Эспаньола» волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С учётом текущей геополитической конструкции, мы не можем взять и перебросить в Молдавию какую-то усиленную группировку, которая займёт позиции в Приднестровье. Это только в рамках форс-мажора может произойти, когда мы будем вынуждены действовать на своё усмотрение, не оглядываясь на международное право. Но если с Придрестровьем что-то случится, это мощнейший удар по нашему имиджу, захват огромного склада с вооружениями, потенциальное пленение военнослужащих и уничтожение потенциального плацдарма для наших войск [для наступления на Одессу]. Плюс, Украина и Молдавия собираются сделать некое единое военное пространство против России. Потому что уже находили покойников из состава молдавских ВС, уничтоженных в зоне СВО. Второе, в самой Молдавии уже фотографируют представителей ВС Франции, они уже там находятся», – сказал Живов.

В связи с этой ситуацией, он указал на важную деталь.