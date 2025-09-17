«Будем исходить из реалий: пора возродить Княжество Литовское» – украинский писатель-фантаст
Учитывая, что Украине не светит НАТО, ей нужно войти в новый военный блок.
Об этом на канале бежавшего из РФ на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселева заявил помогающий ВСУ днепропетровский писатель-фантаст Ян Валетов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Участники эфира пришли к выводу, что нужно «возродить Великое княжество Литовское, но без участия Беларуси – «временно оккупированной россиянами территории», после чего создать военный союз Литвы, Польши, Эстонии, Латвии, Украины и, возможно, Молдовы и Румынии.
«Замкнуть эту цепь от моря до моря, как когда-то говорили поляки. Почему я высказал эту мысль? Я считаю, что она становится очень актуальной в связи тем, что НАТО нам, скорее всего, в ближайшее время не попасть», – сказал Валетов.
По его словам, нужно исходить из реалий и заключать союзы, которые возможны.
«На такой союз вполне может пойти с нами Британия. Она не входит в систему от моря до моря, но её помощь может оказаться достаточно существенной. Не контингент, вы же знаете, армия Британии крайне немногочисленная. Вообще мне очень нравится, когда они рассуждают, могут они к нам послать 200 человек или не могут, как это повлияет на их обороноспособность», – резюмировал Валетов.
