Британский министр: «Не вооружим Украину – сами окажемся на передовой»
Британское население необходимо обработать пропагандистской кампанией, суть которой в том, что поддержка Киева обойдётся налогоплательщикам гораздо дешевле, чем последствия поражения Украины.
Об этом в Лондоне заявил министр вооружённых сил Великобритании Алистер Карнс в ходе доклада «Война на Украине: поле битвы за будущее Европы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Частью доклада о стратегической обороне было решение о том, что в школах будут преподавать о вооружённых силах, расширять кадетское образование и пытаться сделать так, чтобы показать обществу важность обороны.
Второй пункт – это описание угроз. Раньше мы не были в таком положении и не очень хорошо понимали, что война на Украине значит для Великобритании. Но это самый большой фактор, влияющий на кризис стоимости жизни. Обычный человек на улице не свяжет войну на Украине с кризисом стоимости жизни.
Мы должны объяснить населению, что конфликты, которые кажутся далёкими, могут сильно повлиять на экономическую стабильность в Великобритании. И если мы этого не сделаем, у нас будут серьёзные политические проблемы, и это скажется на финансах Великобритании в целом», – сказал министр.
«Нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину, по той простой причине, что если Украина потерпит поражение, это обойдётся нам гораздо дороже.
Поэтому эта программа – затраты во спасение. Давайте удвоим усилия и поддержим Украину. Давайте сделаем всё возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы нам не пришлось воевать на передовой, если что-то пойдёт не так», – стращал британцев Карнс.
