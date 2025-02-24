Британский генерал: Русские не допустят европейские войска на Украине, но другого выбора нет

Европейцам нужно не просто собирать огромный контингент для Украины, но и заниматься тем, чтобы эти войска могли противостоять опытной российской армии.

Об этом в эфире Times Radio заявил отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не думаю, что европейские миротворческие силы появятся. Если только русские не согласятся на это. А Лавров уже сказал, что не согласятся. Поэтому миротворческие силы появятся только в том случае, если русские будут вынуждены согласиться, а для этого Россия должна получить такой удар на Украине, чтобы она поняла, что у неё ничего не получится. По сути, мы говорим о поражении России на Украине. Допустим, это произойдёт. Это значит, что создаваемая миротворческая сила должна быть оснащена по-настоящему мощно. Потому что её нужно будет развернуть, подготовить и обучить сражаться с Россией, потому что Россия вернётся на каком-то этапе. Для этого надо провести правильную военную оценку, которая покажет, каков враг, и какие ресурсы нужны для спутникового наблюдения, разведки, беспилотников на передовой. Вам нужно будет покрыть 1200 км украинской территории. А затем вы распределяете войска. Нельзя начинать с малого количества или думать, что вы справитесь с помощью 30 тысяч и т.д. Так ничего не получится», – рассуждал отставной генерал.