Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решение Киева цепляться за Покровск (Красноармейск) чревато крайне неприятными последствиями.

К такому выводу приходит британская газета «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что это «может привести к неоправданным потерям в, возможно, уже проигранной битве».

В материале приводится мнение аналитика отслеживающей ход боевых действий на Украине финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми.

Он считает, что Украина «повторяет дорогую ошибку в Покровске».

«Это повторяющаяся модель, наблюдавшаяся, например, в Угледаре и Курске — нежелание проводить контролируемый, оправданный с военной точки зрения отход, когда ситуация больше не способствует защитникам», – сказал Кастехельми.

Что касается Красноармейска, то формирования киевского режима потеряли контроль на большей частью города. Например, осинт-канал «Картограф ВСУ» признает, что 84% процента территории населенного пункта не контролируются украинскими войсками.

Однако вчера украинский штурмовой полк «Скала» опубликовал видео поднятия флага в здании местного горсовета.

«Важно уточнить: речь не о продвижении. В операции действовало не больше десяти бойцов – это видно из официального видео полка», – отмечает «Картограф ВСУ».

В комментариях к записи автор укро-канала согласился с мнением, что имел место типичный «флаговтык», добавив, что просто захотелось опубликовать «хотя бы один пост про Покровск без зрады».