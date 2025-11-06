Британская газета плачется: ВСУ в Покровске наступают на курские грабли

Олег Кравцов.  
06.11.2025 08:51
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1801
 
Война, Дзен, Донбасс


Решение Киева цепляться за Покровск (Красноармейск) чревато крайне неприятными последствиями.

К такому выводу приходит британская газета «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение Киева цепляться за Покровск (Красноармейск) чревато крайне неприятными последствиями. К такому выводу приходит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что это «может привести к неоправданным потерям в, возможно, уже проигранной битве».

В материале приводится мнение аналитика отслеживающей ход боевых действий на Украине финской компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми.

Он считает, что Украина «повторяет дорогую ошибку в Покровске».

«Это повторяющаяся модель, наблюдавшаяся, например, в Угледаре и Курске — нежелание проводить контролируемый, оправданный с военной точки зрения отход, когда ситуация больше не способствует защитникам», – сказал Кастехельми.

Что касается Красноармейска, то формирования киевского режима потеряли контроль на большей частью города. Например, осинт-канал «Картограф ВСУ» признает, что 84% процента территории населенного пункта не контролируются украинскими войсками.

Однако вчера украинский штурмовой полк «Скала» опубликовал видео поднятия флага в здании местного горсовета. 

«Важно уточнить: речь не о продвижении. В операции действовало не больше десяти бойцов – это видно из официального видео полка», – отмечает «Картограф ВСУ».

В комментариях к записи автор укро-канала согласился с мнением, что имел место типичный «флаговтык», добавив, что просто захотелось опубликовать «хотя бы один пост про Покровск без зрады».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить