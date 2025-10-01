Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные аналитики продолжают обсуждать потенциальную передачу Украине американских ракет «Томагавк», о чем Киев попросил США.

Например, Марина Мирон, аналитик Королевского колледжа в Лондоне говорит, что заявленные как «украинские» ракеты «Фламинго» могут иметь даже большую дальность и поражающую способность, чем «Томагавк». По её словам, не исключено, что Киев всё ещё запрашивает американские ракеты в основном по стратегическим причинам.

«Возможно, это делается для того, чтобы посмотреть на реакцию России, поскольку Украина также понимает, что запуск такой ракеты может побудить Россию применить больше силы», — говорит Мирон телеканалу Аль Джазира.

А вот военный эксперт британского аналитического центра Chatham House (нежелательная организация в РФ) Кир Джайлз считает, что если Киев получит ракеты «Томагавк», это то существенно расширит ударные возможности Украины и позволить ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистические центры, аэродромы и командные центры.

«Это будут глубокие удары, нацеленные на важные военные объекты и гарантирующие, что Россия больше не сможет прятаться за линией фронта», — говорит Джайлз.

Мирон же придерживается иной точки зрения, считая, что ущерб от этих ракет для России будет ограниченным.

«Заставит ли это Россию уйти с Украины? Сомневаюсь», — говорит она.

Любопытно, что сам диктатор Зеленский в недавнем интервью Axios заявил, американские ракеты нужны Украине, «но это не значит, что мы будем этим пользоваться». Тем самым Зеленский фактически признал, что кейс с «Томагавками» используется в первую очередь для морального давления на Москву.