Бить по России «Томагавками» будут американцы, а не украинцы – офицер флота

Наплевав на риски эскалации, Дональд Трамп передаст Украине «Томагавки» и специалистов для управления ими.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Достаточно одной ракеты «Томагавк», которая прилетит в столицу нашей Родины – и мир изменится кардинально. Особенно с учётом того, что невозможно понять, какая боеголовка у ракеты, пока она в воздухе», – сказал Горбачёв.

«Второй момент – американцы ни перед чем не останавливаются. Мы помним о «нелетальном» оружии, касках-бронежилетах, о Джавелинах, потом дискуссии шли о «Хаймарсах», «Атакамс», «Таурус», Ф-16.

Вот сейчас об Ф-16 никто не говорит, хотя все они – носители ядерного оружия, и украинцам их дали около полусотни.

Поэтому, безусловно, что американцы эти ракеты дадут. И сами будут управлять ими, точно так же как обеспечивают Украину всем остальным», – подытожил директор.