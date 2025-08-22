Безумной Европе пора перестать раздражать русского медведя – американский офицер
Европа нарывается на войну с Россией, при этом не имея сил, чтобы серьёзно ей противостоять.
Об этом на канале «Real America’s Voice» заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В The Washington Post говорилось, что если Донбасс падёт, у русских будет выход на всю Европу. Это всё равно что сказать: если Нью-Джерси вторгнется в Нью-Йорк, то Оклахома падёт. Нет, это не связано, Европе ничего не угрожает.
Европе будет угрожать опасность, если она будет тыкать в медведя палкой, не будучи готовой защищаться, если медведь решит что-то сделать. Это безумие», – сказал Шаффер.
«Если вы посмотрите на цифры и готовность каждой отдельной страны – Франции, Германии, Италии, у них нет возможности стать настоящим сдерживающим фактором против России. Я не знаю, что они курят.
Так что Трампу пора настоять на правде и заставить всех этих лидеров понять, что происходит», – добавил он.
