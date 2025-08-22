Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа нарывается на войну с Россией, при этом не имея сил, чтобы серьёзно ей противостоять.

Об этом на канале «Real America’s Voice» заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В The Washington Post говорилось, что если Донбасс падёт, у русских будет выход на всю Европу. Это всё равно что сказать: если Нью-Джерси вторгнется в Нью-Йорк, то Оклахома падёт. Нет, это не связано, Европе ничего не угрожает. Европе будет угрожать опасность, если она будет тыкать в медведя палкой, не будучи готовой защищаться, если медведь решит что-то сделать. Это безумие», – сказал Шаффер.