Безумной Европе пора перестать раздражать русского медведя – американский офицер

Максим Столяров.  
22.08.2025 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 251
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа нарывается на войну с Россией, при этом не имея сил, чтобы серьёзно ей противостоять.

Об этом на канале «Real America’s Voice» заявил бывший разведчик США, подполковник в отставке Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В The Washington Post говорилось, что если Донбасс падёт, у русских будет выход на всю Европу. Это всё равно что сказать: если Нью-Джерси вторгнется в Нью-Йорк, то Оклахома падёт. Нет, это не связано, Европе ничего не угрожает.

Европе будет угрожать опасность, если она будет тыкать в медведя палкой, не будучи готовой защищаться, если медведь решит что-то сделать. Это безумие», – сказал Шаффер.

«Если вы посмотрите на цифры и готовность каждой отдельной страны – Франции, Германии, Италии, у них нет возможности стать настоящим сдерживающим фактором против России. Я не знаю, что они курят.

Так что Трампу пора настоять на правде и заставить всех этих лидеров понять, что происходит», – добавил он.

