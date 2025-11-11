Без воровства Европой русских активов Украину ждёт полный дефолт – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 450
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финансы


Едва ли Евросоюз отдаст Киеву украденные российские активы, а без них Украине не хватит денег до середины 26 года.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Орбонизация Словакии налицо, впереди еще и орбонизация Чехии, которая до этого последовательно выступала за поддержку Украины. То есть, орбанизация Восточной Европы – это объективный процесс. В Румынии его затормозили, правдами и неправдами. Иначе бы победил Джорджеску, и в этой компании была бы еще и четвертая страна.

А без репарационного кредита ничего не будет, какой-то альтернативы в Брюсселе так и не придумали. По-прежнему бельгийский премьер выступает против того, чтобы эти активы были изъяты из Брюсселя. Это понятно, чем может обернуться», – сказал Золотарев.

«А раз нет этих денег, остается открытым вопросом, что Украине денег хватит до конца первого квартала, а дальше что? Банкротство? Дефолт? А война требует денег. И денег требует она здесь и сейчас, а не завтра или в каком-то светлом будущем.

Пока не придуман вариант, чем заменить вот этот репарационный кредит для Украины. Посмотрим, что решат в декабре, но вряд ли Бельгия изменит свою позицию, да и Мерц вполне определённо против. Как-никак, у Германии в России 21 миллиард активов. Учитывая довольно плачевное экономическое положение Германии, это больно», – подытожил он.

