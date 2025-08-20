Без США Украина быстро лишится и европейской помощи – Климкин включил «зраду»
Если США прекратят военную и финансовую поддержку Украины, от неё откажутся и европейцы.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не вижу у европейцев политической воли продвигать решение, которое было бы для нас оптимальным и достижимым. Это из-за внутренних политических проблем во многих странах – и у Макрона, и у Стармера.
А главное – не вижу желания продвигать это решение без американской поддержки», – сказал Климкин.
«Если американцы скажут, что они помогают, тогда что-то сделают и европейцы. А если американской помощи не будет, то европейцы будут делать только какие-то показушные формальные шаги.
Не хочу обижать наших друзей, которые реально на нас работают, но в целом европейская история без американцев невозможна», – добавил он.
