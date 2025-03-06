Бандеровский эксперт объяснил критическую важность получения американских разведданных

Анатолий Лапин.  
06.03.2025 17:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Украине критически нужны данные американской спутниковой разведки. Они позволяют ей наносить удары вглубь территории России, а также видеть заранее удары по своей территории.

Об этом в эфире телеканала «Днепр TV» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине критически нужны данные американской спутниковой разведки. Они позволяют ей наносить удары вглубь территории...

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«Три наиболее критических вопроса. Это, прежде всего, обмен разведданными, без этого невозможен характер активных операций, как на территории Российской Федерации, так и успешные планирования, и главное – проведение как характера активной обороны, так и адресных операций Сил обороны Украины.

Второе критическое для Украины – это обмен информацией с американской стороны относительно ракетных атак со стороны Российской Федерации. Система наблюдений – именно Соединенные Штаты дают нам информацию о запуске аэробалистических средств поражения страны-оккупанта. Поэтому это важно для нашей страны», – сказал он.

«Третье – это система противоракетной и противовоздушной обороны. На сегодняшний день основу противоракетной обороны составляют именно американские «Patriot». Мы можем радоваться, что у наших европейских партнеров есть аналог франко-итальянских Samp-T с аналогичными тактико-техническими характеристиками. Впрочем, их количество ограничено.

Тем не менее, есть если не достаточное, то существенное количество систем «Patriot», которые могут быть переданы украинской стороне», – рассуждал Снегирев.

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.

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