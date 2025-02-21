Европа не представляет собой реальную военную силу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, отвечая на вопрос о роли ЕС в урегулировании украинского конфликта.

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«Европа бесполезна. Что они могут предложить? Они не приносят денег и не представляют реальной военной силы. У них нет запасов оружия. Их можно описать как банду маленьких беззубых собачек. Единственное, на что они способны, — это лаять и шуметь. И, откровенно говоря, именно это послание направили им вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет на прошлой неделе», – сказал эксперт в интервью «Известиям».

Он не понимает, зачем Европа просит себе место за столом переговоров.