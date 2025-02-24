«Балтийские тигры» нарываются получить, как Украина – иноагент Латынина
Своей нынешней политикой страны Балтии нарываются на серьезные проблемы в перспективе, против чего не будут США.
Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я, честно говоря, больше всего удивилась, когда я увидела, как министром иностранных дел ЕС стала Кайя Каллас. Я подумала, ну вот это реально вот просто по Миршаймеру повторение той же самой ошибки, потому что что такое политика мягкой силы? Это когда вы даете небольшой стране ложные надежды, которые вы заведомо не в состоянии погасить, как Америка.
Но при этом эта небольшая страна начинает с этим векселем бегать, размахивать им как бумажкой, вести себя как провокатор, и когда она в конце концов получает в зубы, тут можно сказать: «Путин, нехороший человек, он опять напал». Это произошло с Украиной, и вот то поведение стран Балтии, которое мы видели последние три года, а это было вот ровно такое поведение, после которого можно и нарваться. И когда Кайю Каллас назначают министром иностранных дел, то, соответственно, с одной стороны, получается, что ЕС поощряет это поведение.
Обратите внимание, какие сигналы посылает США. Они готовы рассматривать, я не думаю, что это произойдет, но это такой сильный сигнал, что типа мы вообще уйдем из всех мест, на которые НАТО распространилось с 91 года, то есть в том числе и стран Балтии. Как вы думаете, если это произойдет, сколько при нынешней политике в нынешнем виде просуществуют страны Балтии?», – заявила Латынина.
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