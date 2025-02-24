«Балтийские тигры» нарываются получить, как Украина – иноагент Латынина

Своей нынешней политикой страны Балтии нарываются на серьезные проблемы в перспективе, против чего не будут США.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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