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Создав плацдарм на правом берегу Днепра, российская армия сможет одним масштабным наступлением деблокировать Приднестровье.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему ВСУ и та же самая румыно-молдавская армия не вступают в войну на Приднестровском направлении, хотя они могли это сделать? Потому что Россия может в короткие сроки деблокировать это Приднестровье, поскольку сил у ВСУ для того, чтобы удерживать Николаевскую и Одесскую области в случае крупномасштабного наступления России – нет. По всей видимости, условием того, что Россия не проводит крупномасштабных наступательных операций является то, что не трогают Приднестровье. Поэтому, если трогать Приднестровье, мы можем пойти на такую наступательную операцию», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что вражеские дроны преодолеваются, и плацдарм на правом берегу реки Россия уже создала.