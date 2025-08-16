Арестович: Худший сценарий – хунта на Украине продержится еще полтора года

Игорь Шкапа.  
16.08.2025 14:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 425
 
Война, Дзен, Украина


Украинская армия в целом очень хочет окончания войны, за исключением самых ярых националистов.

Об этом эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия в целом очень хочет окончания войны, за исключением самых ярых националистов. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Армия очень хочет окончания. Но националистические, правые не хотят так просто сдаваться. Готовы на перемирие, но только чтобы лучше зарядиться и потом как повоевать… И этим всем товарищам придётся пройти мимо по очень узкому лезвию бритвы между «мы не принимаем условия Путина, но передышка всё-таки нужна». И как они собираются это решать, совершенно непонятно, потому что они дуболомы, честно говоря, военные», – сказал Арестович.

Он считает, что «упорототых» поломает не столько фронт, сколько «собственно родные украинские бюджетники», которым не будут, например, платить пенсии или зарплаты.

«Начнётся веселье. А если они будут дубологоловыми, скажут «Всё для фронта, всё для победы», начнут снижать призывной возраст и хватать ещё больше, дать больше власти ТЦК, как они мечтают, с применением оружия по тем, кто сопротивляется, – то треснет всё ещё гораздо быстрее», – уверен экс-советник ОП.

По его словам, Запад после этого потребует от украинцев найти того, кто сначала «подпишет перемирие по линии разграничения».

«А потом будет подписывать мирное соглашение, где будет очень много уступок, в частности по демилитаризации Украины, отказ от НАТО, ЕС и так далее. И найдётся ли среди вас такая крыса, и сможет ли она справиться с ситуацией?

Если они скажут: «Нет, мы слишком гордые, нас на колени не поставят». Тогда оставят без бюджета и военной поддержки. И на этом всё очень быстро кончится.

Поэтому вся эта золотая хунта просуществует в неблагоприятном сценарии до полугода, в благоприятном – до полутора лет, всё равно потом рухнет. И вот только потом для Украины открываются коридоры возможностей», – обрисовал Арестович.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить