Украинская армия в целом очень хочет окончания войны, за исключением самых ярых националистов.

Об этом эфире журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Армия очень хочет окончания. Но националистические, правые не хотят так просто сдаваться. Готовы на перемирие, но только чтобы лучше зарядиться и потом как повоевать… И этим всем товарищам придётся пройти мимо по очень узкому лезвию бритвы между «мы не принимаем условия Путина, но передышка всё-таки нужна». И как они собираются это решать, совершенно непонятно, потому что они дуболомы, честно говоря, военные», – сказал Арестович.

Он считает, что «упорототых» поломает не столько фронт, сколько «собственно родные украинские бюджетники», которым не будут, например, платить пенсии или зарплаты.

«Начнётся веселье. А если они будут дубологоловыми, скажут «Всё для фронта, всё для победы», начнут снижать призывной возраст и хватать ещё больше, дать больше власти ТЦК, как они мечтают, с применением оружия по тем, кто сопротивляется, – то треснет всё ещё гораздо быстрее», – уверен экс-советник ОП.

По его словам, Запад после этого потребует от украинцев найти того, кто сначала «подпишет перемирие по линии разграничения».