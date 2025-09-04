Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине среди элит существует пробандеровский консенсус. Политики и общественники, выступающие за дружбу с Россией, давно изгнаны или подвергнуты репрессиям.

Поэтому у Кремля остается единственный способ излечить Украину от нацизма – военный разгром бандеровской армии, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на канале судьи Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как мы знаем, жёстко контролируются украинские СМИ. Критика политики правительства недопустима. А лидеры оппозиции прошлого, такие как Порошенко, Тимошенко – действительно поддерживают Зеленского в его целях. Они просто думают, что могли бы сделать это лучше. Так что в украинской элите сейчас нет большого раскола, который заставил бы нас думать, что украинская сторона отступит, пока военное поражение не станет невозможно скрыть», – сказал Доктороу.

Наполитано спросил, принимают ли в Киеве грядущую реальность или они настолько одержимы, что будут воевать до конца.