Американский эксперт: Путин через кровь заставит Украину отречься от Бандеры
На Украине среди элит существует пробандеровский консенсус. Политики и общественники, выступающие за дружбу с Россией, давно изгнаны или подвергнуты репрессиям.
Поэтому у Кремля остается единственный способ излечить Украину от нацизма – военный разгром бандеровской армии, заявил американский политолог Гилберт Доктороу на канале судьи Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как мы знаем, жёстко контролируются украинские СМИ. Критика политики правительства недопустима.
А лидеры оппозиции прошлого, такие как Порошенко, Тимошенко – действительно поддерживают Зеленского в его целях. Они просто думают, что могли бы сделать это лучше. Так что в украинской элите сейчас нет большого раскола, который заставил бы нас думать, что украинская сторона отступит, пока военное поражение не станет невозможно скрыть», – сказал Доктороу.
Наполитано спросил, принимают ли в Киеве грядущую реальность или они настолько одержимы, что будут воевать до конца.
«На прошлой неделе была статья, где отмечалось, что русские заманивают в ловушку элитные силы украинской армии, не используя в полной мере свой ежедневный прогресс на линии фронта, и позволяя или приглашая украинцев нанести ответный удар, который они потом подавляют, унося с собой сотни или тысячи солдат. Идеал России – уничтожить их, и лучше всего на поле боя, чтобы не пришлось разбираться с судебными процессами.
Путин хочет, чтобы украинский народ сдался и признал, что вся бандеровская программа, навязанная новым правительством после госпереворота 2014 года, полностью дискредитирована. По этой причине он позволяет или даже поощряет массовое уничтожение боеспособных мужчин, призванных в армию.
Теоретически, этого можно было бы избежать, но это не заставило бы украинский народ признать, что они проиграли, и что принципы, лежащие в основе их борьбы, ложные», – ответил американский эксперт.
