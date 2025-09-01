Американский дипломат поддержала террористические удары по НПЗ России

01.09.2025
Российские НПЗ – «законная цель» Украины, США должны поддерживать такие удары.

Об этом в эфире Independence Avenue Media заявила бывший американский посол в Киеве Бриджит Бринк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Причина, по которой украинцы атакуют нефтеперерабатывающей мощности, в том, что именно так Путин финансирует эту войну. Война финансируется за счет доходов от продажи нефти. Это можно атаковать разными способами. Я считаю, что это законная военная цель, потому что это влияет на экономику войны.

Мы могли бы сделать больше, например, приняв закон о санкциях, который сейчас находится на рассмотрении в Конгрессе. Это коснется стран, которые покупают российскую нефть по всему миру. Мы также могли бы бороться с теневым флотом, который обходит санкции и поставляет нефть по всему миру.

Есть много способов помочь в этом, и я думаю, что мы должны это сделать, потому что это повлияет на военную машину, которая финансирует путинскую войну», – заявила Бринк.

