«Американские редиски» положили лапу на активы «Лукойла». Вокруг вьются европейские стервятники

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Швейцарский нефтяной трейдер «Гунвор» официально отказался от покупки зарубежных активов «Лукойла».

О своем решении он сообщил примерно через час после того, как Минфин США заявил о связях «Гунвора» с Россией и отказался выдавать компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, «пока не будет прекращена война на Украине», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президент Трамп ясно дал понять, что война должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, «Гунвор», никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли», – написало американское министерство в соцсети X.

Оправдываясь, «Гунвор» уверяет, что «уже более десяти лет активно дистанцируется от России и публично осуждает войну в Украине». Действительно, в 2014 году российский миллиардер, личный друг президента РФ Геннадий Тимченко продал свою долю в «Гунворе» за несколько дней до введения против него западных санкций.

Интересы российской компании попытался, как мог, защитить пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Темы продажи активов «Лукойла» и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения. Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании как «Лукойл», с точки зрения правил международных и экономических отношений, должны быть соблюдены… Это очень большой игрок на мировом рынке, но с другой стороны, эта тема не совсем касается Кремля», – сказал Песков.

«Американские редиски заблокировали продажу зарубежных активов «Лукойла» и в очередной раз подорвали “дух Анкориджа”… Одна из крупнейших потенциальных сделок с активами подсанкционного российского нефтяного гиганта была заблокирована именно администрацией Трампа на политическом уровне, подчеркнув жёсткую зависимость международного бизнеса от политических решений», – написал политолог Юрий Баранчик в своем тгк.

Казахский аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов полагает, что ветировав сделку, США продекларировали свой корыстный интерес к активам «Лукойла».

«Думаю, в итоге доли ЛУКОЙЛа в Тенгизе и Карачаганаке (возможно, и в КТК) перейдут американским/европейским компаниям с существенным дисконтом. Возможно, и Казахстану сколько-то процентов получится выторговать», – написал Байдильдинов.

Его российский коллега Александр Фролов не исключает, что президент США мог предложить часть активов «Лукойла» своим адептам в Европе по дешевке. Например, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

«Если бы я подозревал всякое, я бы предположил такой разговор по итогам этого решения: «Откажитесь от нефти и газа из России». «Во-первых, наши финансовые потери от этого будут чудовищны. Во-вторых, от нас и без того требуют отказаться от российских углеводородов. В-третьих, никакой компенсации за это не предлагают». «Но, come on, Виктор, присмотритесь к заводам, которые теперь можно купить за треть цены! Разве это не компенсация, guys?!», – написал Фролов.

Но поживиться хотят не только в Венгрии, но и в маленькой русофобской Молдове. Депутат молдавского парламента Раде Мариан дал «Лукойлу» «не более двух недель» на продажу своих активов Молдове.

Акции «Лукойла» на утренних торгах снижались на 4,2%. Введенные США и Великобританией ограничения нарушают торговые операции российской компании в Швейцарии, работу сети АЗС в Финляндии и перевалку нефти в Ираке.

Также «Лукойл» вынужден уволить тысячи сотрудников своих предприятий в Европе.

Российская НК «Лукойл» уже отказалась от поставок нефти с каспийских месторождений в порт Баку и начала перевалку в порт Махачкалы для дальнейшей отгрузки на экспорт через Новороссийск.

Среди зарубежных активов “Лукойла” – нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии, доля в НПЗ в Нидерландах, сеть АЗС в ряде стран, а также доли в добывающих проектах в Азербайджане, Ираке, Казахстане, Узбекистане, Египте и других странах.