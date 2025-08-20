Американцы не пустили Ермака дальше коридора

Главу офиса Зеленского Андрея Ермака не выгнали из Белого дома только из вежливости.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фотография Ермака и Джей Ди Вэнса эпичная, потому что она показывает, что Ермака пустили только в коридор. А в сам кабинет, где собрались лидеры, в том числе и Вэнс, не пустили.

Поэтому Ермаку оставалось перехватить вице-президента США в коридоре, и что тот должен был сделать? Плюнуть, что ли? Там воспитание другое, Ермака из вежливости пустили в коридор, и даже ответили рукопожатием», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что охота за фотографиями с мировыми лидерами – в традиции украинских политиков, и сам Ермак нередко надоедает американским союзникам.

«Когда он подошёл к руководителю аппарата Белого дома, та просто прошла мимо, а охрана спросила, что ему надо, ответил: «Я хотел сказать, что мы всё равно победим». Конечно, это очень эффективная политика.

Это всё, чем занимается Ермак. А как же все эти форумы, фотографии, где он стоял в центре мировых лидеров? Это всё унесло дымом, как и всё, что делают эти дилетанты. Потому что им важна фоточка. Где эти тридцать соглашений, где международный форум, который нам обещали с октября, где «план стойкости», «план победы»? Ничего нет!», – радостно возмущался Луценко.

