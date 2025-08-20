Американцы не пустили Ермака дальше коридора

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главу офиса Зеленского Андрея Ермака не выгнали из Белого дома только из вежливости.

Об этом в эфире экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Фотография Ермака и Джей Ди Вэнса эпичная, потому что она показывает, что Ермака пустили только в коридор. А в сам кабинет, где собрались лидеры, в том числе и Вэнс, не пустили. Поэтому Ермаку оставалось перехватить вице-президента США в коридоре, и что тот должен был сделать? Плюнуть, что ли? Там воспитание другое, Ермака из вежливости пустили в коридор, и даже ответили рукопожатием», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что охота за фотографиями с мировыми лидерами – в традиции украинских политиков, и сам Ермак нередко надоедает американским союзникам.