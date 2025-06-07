«Аграрной сверхдержаве» не хватает рыбы, а цены на продукты бешено растут

Вадим Москаленко.  
07.06.2025 15:34
  (Мск) , Киев
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На территории Украины всё дорожает с огромной скоростью, в особенности это коснулось продуктов питания.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На территории Украины всё дорожает с огромной скоростью, в особенности это коснулось продуктов питания....

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«В инфляционные процессы аграрная отрасль дает отрицательный вклад. У нас годовая инфляция, если в целом по стране 15,1 процентов в годовом измерении, то на продукты питания – 19,8, почти 20 процентов. Это напрямую коррелирует с падением уровня покупательной способности», – возмутился депутат.

Он обратился к министру АПК Виталию Ковалю за пояснениями. Тот открестился, мол, инфляция – это общемировой тренд.

«Глобальный тренд к росту цены на продукты питания в целом мире», – сказал чиновник.

При этом отдельно упомянул рост цен на рыбу.

«При том, что мы является большой страной, которая генерирует аграрные продукты, мы являемся крупным импортером. В 2024 году рыбы на Украину было импортировано на 1 миллиард 89 миллионов, экспортировано лишь на 56 миллионов. Это значит, что по рыбе мы нетто-импортеры и нам нужно усиливать данное направление», – сказал министр.

Тем не менее, он заверил депутатов, что «продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает».

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