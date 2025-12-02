«А точно ударите, или блефуете?» – НАТОвцы готовы рискнуть зайти на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае заморозки линии фронта Запад попытается ввести на Украину войска, рассчитывая, что Россия не рискнёт идти на прямое столкновение с НАТО.

Об этом в интервью публицисту Виктору Зубику заявил российский политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.