«А точно ударите, или блефуете?» – НАТОвцы готовы рискнуть зайти на Украину

Максим Столяров.  
02.12.2025 14:49
  (Мск) , Москва
В случае заморозки линии фронта Запад попытается ввести на Украину войска, рассчитывая, что Россия не рискнёт идти на прямое столкновение с НАТО.

 Об этом в интервью публицисту Виктору Зубику заявил российский политолог Евгений Минченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотелось бы, чтобы когда всё закончится, было подписано такое соглашение, которое действительно обеспечивало бы стабильность. Чтобы не было такого, что мы что-то подписали, а через 2-3 года снова начали воевать. Кстати говоря, украинская сторона именно к этому и готовится.

Идея у них такая: сейчас заморозить, а дальше – ввод европейского контингента на территорию Украины. Хотя у нас говорят, что мы ударим по контингентам НАТО на территории Украины, – а точно ударите, или вы блефуете?

Дальше – милитаризация Европы, у них есть чёткий срок, это 2030 год, они ничего не скрывают. Открыто говорят о перевооружении промышленности, о переформатировании вооруженных сил, о создании соответствующего морального климата в обществе.

У меня друзья, которые в Германии живут пока еще, говорят: истерия такая, что «Россия вот-вот нападет». И в Польше, и в Германии одни и те же настроения.

Ну а российская логика, как я ее реконструирую по высказываниям Путина: «давайте на наших условиях, или мы будем дальше додавливать».

И эта точка бифуркации, по ощущениям, на годик минимум еще это все. Всегда, конечно же, есть «черный лебедь», что-то может кардинально измениться, но пока я думаю, что есть еще запас у обеих сторон для того, чтобы какое-то время повоевать», – рассуждает Минченко.

