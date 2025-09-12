80 процентов финнов обезумели: НАТО пробудило свастики в их головах – военкор Хейсканен
Брюссель и натовское руководство превращают в Финляндию в страну-марионетку – Украину номер два.
Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Финляндия очень хорошо умеет продаваться [как Гитлеру] и подстилаться. Газеты писали, как надо приветствовать натовских солдат в городах Финляндии, куда они стали расквартировываться. Без единого выстрела отдали всю Финляндию НАТО.
От 2% теперь чуть ли не до 5% ВВП будет уходить на оборону страны. А страна-то находится в рецессии… Там не только забор, сейчас строят и бункеры, и укрепления. Над забором сперва смеялись, смех смехом, но он потихоньку строится.
Но за забором очутились сами финны, которые, кстати, в Лаппеенранте протестуют против закрытия границ. Но правительство Финляндии и ЕС на это наплевали.
Потому что Финляндия стала страной-марионеткой, Украиной номер два. На день независимости на Сенатской площади кричали [бандеровские] лозунги и то, что мы должны утонуть вместе с Украиной, неся её как священную корову, и ни в коем случае не подвергая её никаким дознавательствам, сколько там разворовано», – сказал Хейканен.
По его словам, «Финляндия обезумела жаждой ненависти» и реваншизма.
«1944 г., мы всё потеряли, 10% [территорий], куча погибших, инвалидов, эвакуация финских карелов и т.д. Оказывается, всё это в сердце жило так долго, как бомба.
И вот, началась СВО – мы отомстим… Юсси Халла-ахо, ненормальный наш политик, который даже покупал снаряды на Украине с надписями «Чем больше убьём русни, тем лучше». И это всё в демократической стране, где всех заткнули…
Сейчас ВС Финляндии хотят избавиться от свастики, выслужиться перед американцами, потому что как бы неудобно. И я говорю: она в головах этих людей, и их миллионы. Процентов только 20, кто понимает, точнее, хочет понять, что происходит», – рассказал военкор.
