Армия России отнюдь не истощилась в ходе СВО на Украине, а, напротив, наращивает численность.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил на слушаниях в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотя завоевание Украины остается главной целью России, она успешно проводит масштабную реформу своих вооруженных сил. Несмотря на все потери России в Украине, численность российских военных растет. Одним из последствий этой реформы станет увеличение численности российских военнослужащих и военной техники на границах с Прибалтикой и Финляндией. В 2016 году российские войска находились всего в 40 километрах от границы с Эстонией. Население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек. Для сравнения, представьте, что около 35 миллионов вражеских солдат находятся в 40 километрах от Канады или Мексики. По данным нашей разведки, в ближайшие 2-3 года Россия вернет свои войска на границы с Прибалтикой в еще большем количестве», – волнуется Цахна.