«35 миллионов вражеских солдат!» – Эстонская разведка испугала МИД данными о российской армии

Анатолий Лапин.  
18.11.2025 10:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 586
 
Дзен, НАТО, Россия, Эстония


Армия России отнюдь не истощилась в ходе СВО на Украине, а, напротив, наращивает численность.

Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил на слушаниях в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армия России отнюдь не истощилась в ходе СВО на Украине, а, напротив, наращивает численность....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хотя завоевание Украины остается главной целью России, она успешно проводит масштабную реформу своих вооруженных сил. Несмотря на все потери России в Украине, численность российских военных растет.

Одним из последствий этой реформы станет увеличение численности российских военнослужащих и военной техники на границах с Прибалтикой и Финляндией.

В 2016 году российские войска находились всего в 40 километрах от границы с Эстонией. Население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек. Для сравнения, представьте, что около 35 миллионов вражеских солдат находятся в 40 километрах от Канады или Мексики. По данным нашей разведки, в ближайшие 2-3 года Россия вернет свои войска на границы с Прибалтикой в еще большем количестве», – волнуется Цахна.

 

«Цель России разделить Запад в социальном и политическом плане и подорвать нашу готовность и способность поддерживать Украину. Наш ответ должен быть четким. Каждая российская провокация будет означать, что НАТО станет еще более сплоченным, Запад более решительным, а Украина еще более тесно связанной с Европой и Атлантическим сообществом», – воинствовал эстонец.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить