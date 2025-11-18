«35 миллионов вражеских солдат!» – Эстонская разведка испугала МИД данными о российской армии
Армия России отнюдь не истощилась в ходе СВО на Украине, а, напротив, наращивает численность.
Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил на слушаниях в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Хотя завоевание Украины остается главной целью России, она успешно проводит масштабную реформу своих вооруженных сил. Несмотря на все потери России в Украине, численность российских военных растет.
Одним из последствий этой реформы станет увеличение численности российских военнослужащих и военной техники на границах с Прибалтикой и Финляндией.
В 2016 году российские войска находились всего в 40 километрах от границы с Эстонией. Население Эстонии составляет 1,3 миллиона человек. Для сравнения, представьте, что около 35 миллионов вражеских солдат находятся в 40 километрах от Канады или Мексики. По данным нашей разведки, в ближайшие 2-3 года Россия вернет свои войска на границы с Прибалтикой в еще большем количестве», – волнуется Цахна.
«Цель России разделить Запад в социальном и политическом плане и подорвать нашу готовность и способность поддерживать Украину. Наш ответ должен быть четким. Каждая российская провокация будет означать, что НАТО станет еще более сплоченным, Запад более решительным, а Украина еще более тесно связанной с Европой и Атлантическим сообществом», – воинствовал эстонец.
