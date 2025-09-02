35 лет жизни в экстриме. Почему государство Приднестровье – устойчивая конструкция

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

2 сентября исполнилось 35 лет Приднестровской Молдавской Республике. Непризнанное государство не раз доказывало свою жизнеспособность.

Об истоках стойкости приднестровцев и перспективах урегулирования конфликта на Днестре «ПолитНавигатор» говорит с политологом Андреем Сафоновым.

– 35 лет – приличный возраст для государства. В чем феномен Приднестровья?

– В том, что это государство нового типа, в котором вместо национально-государственного подхода при строительстве был взят за основу принцип регионального патриотизма, когда складывается политическая нация из граждан разных национальностей. Нет титульной нации, которая претендовала бы на господство. Это очень устойчивая конструкция. При этом нет и этнических обособленных анклавов, которые сегодня являются бичом Евросоюза.

То, что за 35 лет противникам ПМР не удалось ее разрушить, во многом объясняется общей поддержкой приднестровской государственности со стороны большинства жителей республики.

– В этом году Приднестровье испытало беспрецедентный энергокризис. Опыт выживания за прошедшие годы накоплен большой, но каков у республики запас прочности?

– Запас прочности большой, так как идти под власть реальных национал-фашистов, олицетворяемых сандунистским режимом, охотников нет. К этому добавляем 35-летний опыт жизни в экстриме, а ведь энергокризис-2025 – одна из многих проверок приднестровцев на прочность, начиная с 1990 года.

А еще к нашему опыту прилагается помощь российских союзников, которые не хотят потери своих позиций на Днестре.

Нельзя исключать, что с приходом холодов нас снова попробуют испытать, но это уже во многом будет зависеть от итогов парламентских выборов 28 сентября. Приднестровцы все равно не сдадутся, просто хочется верить, что в Кишиневе сделали выводы из провала своего давления на нас этой зимой.

– Есть мнение: республика возникла в результате геополитической катастрофы – распада СССР – и решение приднестровского вопроса также может быть найдено на фоне геополитических сдвигов, а они сейчас происходят. Так ли это?

– Скажем так: ПМР появилась в период распада Советского Союза. Да, приднестровцы на своем «участке фронта» пытались спасти СССР, но глубинная суть создания нашей республики была сложнее.

Конечно, все понимали, что спокойнее быть гражданами сверхдержавы, нежели обитать в ее обрубках. Но все же видели, что обстановка меняется необратимо, учитывая, что страну предавали, в первую очередь, руководители Союза и России – группировки Горбачева и Ельцина.

Поэтому на перспективу дать шанс на защиту своих прав и стабильность могла лишь своя независимая страна. Эта идея и была основной при создании и защите Приднестровского государства.

Она сработала: приднестровцы отражали вооруженную агрессию прорумынских националистов, превратили ПМР в экономически развитое современное государство, а нынешней зимой не пошли под ярмо сандунистов, шантажировавших нас финансовой помощью, которую, дескать, дадут, ежели мы согласимся на вывод российских войск.

Видимо, в Кишиневе и в норах евро-глобалистов хотели нашими же руками подготовить почву для нападения на беззащитное Приднестровье и его оккупацию. На этот примитив никто не клюнул. А момент был острый! То есть все 35 лет существования ПМР стойкость приднестровцев находится на достойном уровне.

Что до урегулирования многолетнего конфликта, то пока реальным выглядит цивилизованный развод. С учетом этих 35 лет очевидно: политической столицей бывшей МССР Кишинев не имеет права быть. Оттуда шли и идут оголтелые националистические идеи. Приднестровцам это ни к чему.

Ну, а вести курс на евразийскую интеграцию, если в Молдове под влиянием нынешних геополитических тенденций сменится власть, которая отринет европейский проект, можно при условии сохранения независимости и ПМР, и Молдовы.

Возврат к прежней карте мира и к единой Молдавии, бывшей до 1990 года в составе СССР, невозможен. В одну реку, даже такую древнюю, как Днестр, не входят дважды. Так что с Днем Республики!