11 точечных ударов отправят Украину в Средневековье, но приказ не отдают из-за «человеколюбия»

Для того, чтобы полностью «потушить свет» на Украине, российской армии нужно нанести всего 11 точечных ударов. Эти цели известны и проработаны, но приказа нет из-за гуманитарных соображений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

