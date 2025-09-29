11 точечных ударов отправят Украину в Средневековье, но приказ не отдают из-за «человеколюбия»

Анатолий Лапин.  
29.09.2025 11:55
  (Мск) , Киев
Для того, чтобы полностью «потушить свет» на Украине, российской армии нужно нанести всего 11 точечных ударов. Эти цели известны и проработаны, но приказа нет из-за гуманитарных соображений.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я общался с ребятами, которые готовят цели для нанесения ударов. Разведчики, которые оттуда получают информацию. Говорят: мы все видим, все знаем, у нас намечено. Говорят, мы рассчитали, что 11 точечных ударов по тем или иным местам, которые, кстати, делал один из беглых украинских замминистров энергетики, обесточит Украину и разобьет ее на отдельные «острова».

Риски появляются, что атомные электростанции надо будет глушить и так далее. Я говорю: так а что не делать?

Политическое решение – не хотим нанести большой гуманитарный ущерб, потому что города просто встанут, реально прямо встанут. Ни лифты, ни метро, ничего не будет работать, и толпы людей начнут чуть ли не пешком идти в сторону Европы.

Вот этот сценарий такого человеколюбия останавливает от тех или иных действий. Но нужно понимать, что у нас такая возможность всегда есть», – заявил Клинцевич.

