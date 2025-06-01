11 стран ЕС жалуются, что бюрократия в Брюсселе убивает на корню все милитаристские потуги

Сергей Рыжов.  
01.06.2025 10:19
  (Мск) , Москва
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Бюрократия, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика


Брюссельское издание Euractiv передает опасения министров обороны стран ЕС – по их общему мнению, бюрократические проволочки мешают военной готовности Европы и планам ее ускренной ремилитаризации, —

Издание отмечает, что 11 министров обороны стран ЕС направили письмо в адрес Еврокомиссии, в котором они высказывают опасение, что, из-за существующей в ЕС бюрократии, вооруженные силы стран блока не полностью готовы к передвижению и действиям в случае необходимости.

Брюссельское издание Euractiv передает опасения министров обороны стран ЕС – по их общему мнению,...

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В письме они призвали еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса пересмотреть экологическое и закупочное законодательство в рамках готовящегося пакета Комиссии по упрощению оборонной политики, который ожидается в июне. Письмо подписали Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Латвия, Литва, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.

Нынешние правила ЕС, по их словам, представляют собой «прямое препятствие» для оперативной готовности.

«Так называемый «комплексный» пакет является частью более широкой программы Комиссии по наращиванию оборонного производства на континенте. Правительства и оборонные компании давно надеются на упрощение экологических правил, чтобы облегчить оборонному сектору доступ к частному финансированию», – говорится в материале.

Урсула фон дер Ляйен и Кубилюс уже встречались с представителями европейской оборонной промышленности, чтобы  доработать эти предложения. 

Ранее Евроомиссия сообщила изданию Euractiv, что рассматривает возможность пересмотра набора стандартов, используемых инвесторами для оценки ответственной деятельности компании — известных как критерии экологической, социальной и управленческой ответственности — для увеличения частных инвестиций в оборонный сектор.

Однако министры обороны 11 стран хотят, чтобы исполнительная власть ЕС в своих окончательных предложениях также затронула вооруженные силы, говорится в письме. С этой целью они предлагают ввести обязательную проверку военной готовности, чтобы убедиться, что новые законы ЕС не ставят ее под угрозу.

 

Хохма в том, что военные пожаловались на засилье бюрократии самим бюрократам. Ну, и какой они ожидают получить из Брюсселя ответ?

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