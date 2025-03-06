Журналист: Делец Трамп одним маркетинговым трюком превратил в победу тяжёлое поражение Байдена

Манипуляции администрации президента США Дональда Трампа в отношении американцев сродни маркетинговым трюкам, когда продавец завышает изначальную стоимость и притворяется, что делает скидку.

Об этом заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Министр торговли США Говард] Латник сказал, что президент намерен заключить сделку, в результате которой мы получим мир, то есть мы не проиграем эту войну, хотя они знают, что проиграли её.

Мы собираемся вернуть деньги и выиграть, превратив военное, политическое, стратегическое поражение наших целей в Европе против России и целей Европы и НАТО по уничтожению России – в победу. Но они намерены убедить американских избирателей, что превратят это в победу, вернув деньги», – рассуждал он.