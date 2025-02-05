Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский едва ли удержится на своём посту до конца 2025 года.

Об этом в эфире канала «The Duranс» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Зеленский продержится до конца 2025 года?», – спросил ведущий.

«Я так не думаю. Думаю, это будет его последний год. Когда американцы призывают к выборам, когда мы видим ситуацию на линии фронта, видим растущий кризис в самом Киеве, более безумные вещи, которые даже для Зеленского выглядят странными и нелепыми, вы задаётесь вопросом – действительно ли этот человек может продержаться ещё долго. Я думаю, что к концу этого года его уже не будет», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что США будут требовать проведения на Украине президентских выборов, которые станут концом для Зеленского.

«Скорее всего, война продлится ещё несколько месяцев. Россияне захватят четыре области – и дойдут до Днепра. В этот момент русские могут даже согласиться на перемирие, потому что будут контролировать четыре области. Временное перемирие для одной цели – провести выборы. А затем в Киеве будет сформировано правительство, с которым русские смогут заключить договор», – добавил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что при таком сценарии Украина в конечном итоге вернётся в сферу влияния России.