Зеленскому отмерено меньше года – британский аналитик

Вадим Москаленко.  
05.02.2025 23:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский едва ли удержится на своём посту до конца 2025 года.

Об этом в эфире канала «The Duranс» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский едва ли удержится на своём посту до конца...

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«Зеленский продержится до конца 2025 года?», – спросил ведущий.

«Я так не думаю. Думаю, это будет его последний год. Когда американцы призывают к выборам, когда мы видим ситуацию на линии фронта, видим растущий кризис в самом Киеве, более безумные вещи, которые даже для Зеленского выглядят странными и нелепыми, вы задаётесь вопросом – действительно ли этот человек может продержаться ещё долго.

Я думаю, что к концу этого года его уже не будет», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что США будут требовать проведения на Украине президентских выборов, которые станут концом для Зеленского.

«Скорее всего, война продлится ещё несколько месяцев. Россияне захватят четыре области – и дойдут до Днепра.

В этот момент русские могут даже согласиться на перемирие, потому что будут контролировать четыре области. Временное перемирие для одной цели – провести выборы. А затем в Киеве будет сформировано правительство, с которым русские смогут заключить договор», – добавил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что при таком сценарии Украина в конечном итоге вернётся в сферу влияния России.

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