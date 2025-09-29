Запад вознамерился реализовать на Балтике «украинский опыт» войны с флотом России

Константин Серпилин.  
29.09.2025 22:26
  Варшава
Страны западного блока должны использовать украинский опыт в уничтожении российских кораблей в Балтийском море.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила старший научный сотрудник Атлантического совета Юстина Будгинайте-Фройли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После всех этих многочисленных атак в Балтийской море было перерезано 11 подводных кабелей. И это число продолжает расти.

Поэтому была запущена инициатива «Балтийский дозор», целью которого является внедрение новых технологичных решений, беспилотных систем для защиты критически важной инфраструктуры», – вещала Будгинайте-Фройли.

«У нас должны быть сетевые подходы к сотрудничеству и технологиям. Нам нужно извлекать важные уроки из Украины: не имея флота, она смогла уничтожить около 75% российского Черноморского флота, с помощью своего «москитного флота» из беспилотников. Были развёрнуты системы, которые легко модернизировать», – добавила она.

