Запад вознамерился реализовать на Балтике «украинский опыт» войны с флотом России

Страны западного блока должны использовать украинский опыт в уничтожении российских кораблей в Балтийском море.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила старший научный сотрудник Атлантического совета Юстина Будгинайте-Фройли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После всех этих многочисленных атак в Балтийской море было перерезано 11 подводных кабелей. И это число продолжает расти.

Поэтому была запущена инициатива «Балтийский дозор», целью которого является внедрение новых технологичных решений, беспилотных систем для защиты критически важной инфраструктуры», – вещала Будгинайте-Фройли.