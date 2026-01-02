Замерзающим зимой украинцам придется спасаться самостоятельно
Украина не сможет обеспечить вывоз большого количества населения, которое вполне может остаться без теплоснабжения нынешней зимой.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Львов медиа» заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
«Нет таких у нас там мест, чтобы могли прийти одновременно там 1000 или 10 тысяч человек, переночевать там втепле, побыть этот период, когда, например, не будет теплоснабжения. Были мнения разные об эвакуации. Но они тоже не имеют ничего общего с реальностью», – сказал эксперт.
По его словам у людей будет один вариант – самостоятельный выезд, как это было в феврале 2022 года.
Он добавил, что в случае коллапса с отоплением, особенно в условиях морозов, у людей просто не будет иного выбора, но предупреждает, что не все смогут уехать, поскольку автотранспорт есть далеко не у каждого.
«Почему представители власти так об этом переживают? Потому что реакции ответной они просто не могут организовать, к сожалению, как ни крути. Поэтому будем надеяться, газ есть, сэкономили, особенно ноябрь, декабрь, не будет ракетных ударов, например, и можно будет тоже в таком режиме щадящем пережить с января-февраля», – надеется Корольчик, отметив, что сейчас невозможно спрогнозировать такой важный фактор, как погода.
