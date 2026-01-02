Замерзающим зимой украинцам придется спасаться самостоятельно

Игорь Шкапа.  
02.01.2026 22:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 229
 
Дзен, Украина, Энергетика


Украина не сможет обеспечить вывоз большого количества населения, которое вполне может остаться без теплоснабжения нынешней зимой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Львов медиа» заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Украина не сможет обеспечить вывоз большого количества населения, которое вполне может остаться без теплоснабжения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нет таких у нас там мест, чтобы могли прийти одновременно там 1000 или 10 тысяч человек, переночевать там втепле, побыть этот период, когда, например, не будет теплоснабжения. Были мнения разные об эвакуации. Но они тоже не имеют ничего общего с реальностью», – сказал эксперт.

По его словам у людей будет один вариант – самостоятельный выезд, как это было в феврале 2022 года.

Он добавил, что в случае коллапса с отоплением, особенно в условиях морозов, у людей просто не будет иного выбора, но предупреждает, что не все смогут уехать, поскольку автотранспорт есть далеко не у каждого.

«Почему представители власти так об этом переживают? Потому что реакции ответной они просто не могут организовать, к сожалению, как ни крути. Поэтому будем надеяться, газ есть, сэкономили, особенно ноябрь, декабрь, не будет ракетных ударов, например, и можно будет тоже в таком режиме щадящем пережить с января-февраля», – надеется Корольчик, отметив, что сейчас невозможно спрогнозировать такой важный фактор, как погода.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить