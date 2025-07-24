Залужный: Русские легко нашли выход из тупика войны

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Практика показала, что русские смело внедряют новые технологии и подходы, если ситуация на фронте становится безвыходной.

Об этом в интервью «LB live» заявил экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-главкома спросили, есть ли возможности в войне выйти из «глухого угла», о котором он говорил ранее.

«Не будем останавливаться на том, почему этот глухой угол возник, я уже сорвал голос, давай констатировать, что он произошёл. Выйти из него, конечно, возможно, и наши враги, русские – скажу два примера, как они вышли. Давай вернёмся на землю и посмотрим на kill-zone, которую мы создали между нашими позициями и российскими, и фактически удержали линию соприкосновения за счёт насыщения дронами, и за счёт того, что линия соприкосновения стала абсолютно прозрачной. И в этот момент, пока мы искали больше дронов, чтобы наша оборона стала более стойкой, русские подумали, как выйти из этой ситуации, и вышли из неё прекрасно», – сказал экс-главком.

У него уточнили, за счет живой силы получилось это у русских.

Они посмотрели, каким образом можно расширить эту зону и придумали FPV-дроны на оптоволокне, а потом эту зону, которая была 10-12 км ещё два месяца назад, сделали для нас 50 км. Выбивают нам логистику, полностью перерезают все пути подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и так далее. После этого истощаются позиции, туда заходят, и никто не оказывает сопротивления», – рассказал Залужный.

Он посетовал, что данная тактика была испытана на Курском направлении, и теперь успешно применяется на многих других.