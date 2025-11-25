Российская армия за неполный ноябрь освободила территорию, сравнимую с темпами годичного наступления. Это значит, что к концу зимы ВСУ ждут большие неприятности, и политическому руководству придется принимать неожиданные решения.

Об этом заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За неполный ноябрь под контроль российской армии перешло 900 квадратных километров площади. А если мы посмотрим по картам тех же «осинтеров», сколько вообще российская армия заняла площади за всю СВО, там 5000 с небольшим – за 4 года почти что. И только за один месяц – 900, и, скорее всего, будет тысяча, потому что месяц не кончился.

То есть, можете представить скорость, да? Она, конечно, резко увеличилась…

Это – еще одно напоминание о том, насколько в этих сражениях условно расстояние и насколько неопределенные темпы продвижения или отступления, то есть, время и расстояние обманчивы, если мерить по предыдущим этапам вооружённого конфликта, легко впасть в самообман.