За неполный ноябрь ВС РФ освободили территорию, сравнимую с годичным продвижением
Российская армия за неполный ноябрь освободила территорию, сравнимую с темпами годичного наступления. Это значит, что к концу зимы ВСУ ждут большие неприятности, и политическому руководству придется принимать неожиданные решения.
Об этом заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«За неполный ноябрь под контроль российской армии перешло 900 квадратных километров площади. А если мы посмотрим по картам тех же «осинтеров», сколько вообще российская армия заняла площади за всю СВО, там 5000 с небольшим – за 4 года почти что. И только за один месяц – 900, и, скорее всего, будет тысяча, потому что месяц не кончился.
То есть, можете представить скорость, да? Она, конечно, резко увеличилась…
Это – еще одно напоминание о том, насколько в этих сражениях условно расстояние и насколько неопределенные темпы продвижения или отступления, то есть, время и расстояние обманчивы, если мерить по предыдущим этапам вооружённого конфликта, легко впасть в самообман.
В общем, к середине зимы, может быть, к концу зимы положение украинской армии, если всё будет развиваться вот так, как сейчас есть, ухудшится значительно. И это будет иметь значение для политических переговоров об окончании конфликта в Киеве. И я думаю, что возможны какие-то политические решения, которых сейчас никто и не ждет», – заявил Ширяев.
