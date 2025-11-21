Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скандал разразился в Молдове, когда румынские пограничники на КПП Албица остановили на границе с ней фуру с огнестрельным оружием, включая ПЗРК.

Причем молдавские пограничники и таможенники опасный груз спокойно пропустили. Они объяснили это отсутствием сканера, необходимого для проверки грузовиков.

Водитель фуры на допросе признался, что конечной точкой груза был Израиль. Молдавские власти традиционно обвинили во всем Россию.

«Это оружие советского происхождения, 1970-х годов, такое как «Фагот», «Игла» и другое, произведённое в Российской Федерации. Это оружие российского типа и советского периода», – заявил председатель комиссии парламента Молдовы по обороне и безопасности Лилиан Карп.

Показательно, что некоторые российские военные телеграм-каналы эту версию приняли. Они считают, что вскрылись признаки подготовки кураторами Украины диверсии под «чужим флагом».

Однако, на опубликованных румынскими пограничниками фото контрабандного оружия вины надписи на английском и указание на 2021 год.

Скандальный молдавский политик Ренато Усатый заявил, что в контрабандном грузовике находились 7 американских переносных ЗРК Stinger. Он допустил, что вооружение попало из Украины, подчеркнув, что в Молдове нет вооружения такого типа.

«Этот тип вооружения ставит под угрозу безопасность всего европейского континента. Мы должны задать вопросы украинским спецслужбам. Если эти Stinger прошли через территорию Молдовы, возникает вопрос: сколько из них могли остаться в стране?» – сказал Усатый.

Экс-глава министерства национальной безопасности Анатол Плугару поддержал версию Усатого.

«Я не удивлен. Это – не единичный случай, это только случай, который обнаружили. А кто знает, сколько других десятков или, не дай Бог, сотен случаев такого произошло», – заявил Плугару в комментарии на «Первом в Молдове».